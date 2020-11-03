علي مبخوت يعود للتسجيل في فوز الجزيرة على بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أوقف الجزيرة انتصارات بني ياس بعد تغلبه على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في قمة الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ليتلقى السماوي أول خسارة له في الموسم بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية ويتنازل عن الصدارة بعدما توقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى النقطة الثامنة متقدماً للمركز الرابع.

وأكد الجزيرة تفوقه في تاريخ مواجهاته أمام بني ياس في دوري المحترفين، بعدما رفع رصيد انتصاراته على حساب السماوي إلى 13 فوز، مقابل 3 انتصارات لبني ياس.

وشهدت المباراة عودة مهاجم وهداف الجزيرة علي مبخوت إلى التهديف بعد غياب لفترة طويلة، بعد أن افتتح أهداف فريقه في الدقيقة 12، مسجلاً الهدف الأول له الموسم الحالي، وليرفع مبخوت رصيده إلى 148 هدفاً في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي.

وأهدر الأرجنتيني ألفاريز سواريز ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة بني ياس في الدقيقة 32، لينهي الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف.

وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 69، قبل أن يقلص البرازيلي جواو بيدرو النتيجة برأسية في الدقيقة 71، رفع بها رصيده إلى 5 أهداف في قائمة هدافي دوري الخليج العربي الموسم الحالي خلف ويلتون سواريز مهاجم الشارقة.

ونجح البديل النيجيري إيزيكيل في وضع بصمته في مشاركته الأولى مع الجزيرة بعد أن دخل بديلاً في الشوط الثاني، وأحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 89.

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