العميد يعمّق جراح عجمان بثلاثية ويصعد إلى الوصافة

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير- سالم خميس

عمّق النصر جراح عجمان بتغلبه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم مساء اليوم، ليرفع العميد رصيده إلى 10 نقاط ويصعد إلى المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد عجمان عند النقطة الوحيدة، وتحققت أهداف النصر بواسطة البرتغالي توزي (ثنائية) ولاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز.

وتحكم النصر في مجريات الشوط الأول وأوجد بعض الفرص السانحة للتسجيل أبرزها تسديدة من أقدام ريان مينديز ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 18 ورد عجمان بفرصة وحيدة لكنها جاءت خطرة بعد أن انفرد مهاجمه بوبكر تراولي بالمرمى وسدد في شباك فارغة قبل أن يتدخل محمود خميس في الوقت المناسب ويبعد الكرة من على خط المرمى لينقذ العميد من هدف محقق في الدقيقة 19.

وفرض النصر سيطرة واضحة على أحداث هذا الشوط، حيث تجاوزت نسبة استحواذه على اللعب 75% في المقابل لعب البرتقالي بتنظيم دفاعي وتمكن من إنهاء الـ45 دقيقة الأولى على نتيجة التعادل 0-0.

ونزل العميد بثقله إلى الهجوم في الشوط الثاني وتمكن من فك شفرة الدفاع البرتقالي بواسطة البرتغالي توزي الذي نجح في افتتاح التسجيل من تسديدة قوية في الدقيقة 56، ورد عجمان ببعض الهجمات الخطرة لكن مهاجمه وليام أووسو فشل في إدراك التعادل قبل أن يضيف توزي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77 ثم عزز ريان مينديز تفوق العميد بهدف ثالث في الدقيقة 81.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز