مدرب الظفرة: الشارقة استحق الفوز.. والعنبري يكشف سر النتيجة الكبيرة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أرجع الصربي الكسندر فيليسوفينتش المدير الفني لفريق الظفرة الخسارة الكبيرة بخمسة أهداف دون رد أمام مضيفه الشارقة، لقوة المنافس الذي وصفه بالفريق القوي والجيد، مشيراً إلى أحقية الشارقة بالفوز وقدم له التهنئة بالنتيجة.

وقال إن فريقه لم يكن في مستوى يوازي الشارقة وكان ذلك وراء النتيجة الكبيرة، مشيراً إلى أن مواجهة فريق كبير مثل الشارقة يتطلب مزيد اليقظة والحذر والتركيز من أول دقيقة وحتى آخر دقيقة في جميع مراكز الملعب حتى لا تحدث أخطاء وثغرات تشكل خطورة أمام مثل هذه الفرق الكبيرة.

وأكد فيليسوفينتش احترامه الكامل لفريق الشارقة ولكن حدثت أخطاء عديدة من فريقه أدت للنتيجة الثقيلة، وقال إن المباراة انتهت ويجب عدم التوقف فيها كثيراً والتركيز للقادم ومعالجة بعض الأمور الفنية، مبيناً أن هناك عمل كثير ينتظره ويتعامل معه خطوة بخطوة.

سر الفوز الكبير



من ناحيته أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة أن احترام المنافس، كان هو المفتاح لتحقيق فوز كبير على الظفرة "5-0"، مشيراً إلى أنهم كانوا يدركون صعوبة المباراة من خلال المستوى والنتائج التي حققها الظفرة في أول 3 جولات وكان حريصاً على تنبيه لاعبيه بمزيد من التركيز والجدية حتى يستطيع اجتياز الجولة الرابعة بنجاح.

وقال العنبري: إن اللاعبين نفذوا المطلوب بمستوى أكثر من جيد وتعاملوا مع الفرص التي تهيأت للفريق بتركيز عالٍ، وهنأ العنبري لاعبيه وجماهير النادي بالنتيجة وتمنى حظاً أوفر لفريق الظفرة.

وأضاف: إن احترام المنافس من أبرز الايجابيات التي خرج بها من المباراة ويجب التعامل مع جميع المباريات بذات الجدية والتركيز.

الجدير بالذكر أن العنبري هو أول مدرب يحقق الفوز في 4 مباريات على التوالي في 3 مواسم متتالية وهو رقم خاص به وبفريق الشارقة، مما يشكل دافعاً قوياً لمزيد من الأرقام المميزة في الجولات المقبلة.

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