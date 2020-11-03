مدرب العين: لا أقبل أن يتحكم "الفار" في مصير من سيفوز

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عبر البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين عن استيائه لتقنية الفيديو " الفار " وتدخلها الغير منصف في كثير من الحالات، مشيراً إلى أنه لن يقبل أن يتحكم الفار في مصير من سيفوز خلال المباريات مستشهدا بهدف الفجيرة الأول الذي تم احتسابه من قبل تقنية الفيديو وكان عليه بعض الشكوك وكان من المنصف أن يحتسب هدف كايو الذي من وجهة نظري هو أصح من هدف الفجيرة .

وأضاف:"ربما كنا نستحق ركلة جزاء خلال المباراة بعد عرقلة لابا كودجو في الشوط الأول ولم يتدخل "ألفار"، وإن كنت لا أبخس حق الفجيرة الذي قدم مباراة كبيرة في بعض لحظات المباراة ".

وذكر بأن العين لايزال في صلب المنافسة وسندخل أي مباراة من أجل الانتصار والتمسك بحظوظه في المنافسة على البطولة.

وعاب بيدرو على فريقه عدم ظهوره بشكل جيد في الشوط الأول واتسم أداء العين بالبطء وعدم الاستفادة من المساحات ولذلك حاول إجراء بعض التبديلات في الشوط الثاني والدفع ببعض العناصر لتفعيل الجانب الهجومي والأطراف .

وأشار المدرب الى أنه توقع صعوبة مباراة اليوم امام الفجيرة وذلك من واقع الأداء الذي قدمه الفريق المضيف في المباريات السابقة .ِ

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