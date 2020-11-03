حديد ينقذ العين من كمين "الذئاب"

المصدر: الفجيرة – محمد فضل – تصوير زيشان أحمد

أنقذ البديل فهد حديد فريقه العين من هزيمة محققة بعد أن أدرك التعادل بهدف للزعيم أمام الفجيرة وذلك في الدقيقة 90+3 ، وكان الفجيرة في طريقه للظفر بأول ثلاثة نقاط في الدوري بعد أن تقدم له البرازيلي فارلي روزا ق 9 ، لكن خبرة لاعبي العين منحتهم العودة بنقطة ثمينة ليرفع العين رصيده إلى 5 نقاط والفجيرة إلى نقطة وحيدة .

وأكرم الفجيرة وفادته بهدف مبكر سجله اللاعب البرازيلي روزا الذي تلقى تمريرة سحرية من مواطنه أوليفيرا هدف لم يتم احتسابه في المرة الأولى بسبب شكوك في تواجد اللاعب أوليفيرا في مصيدة التسلل لكن تقنية الفيديو منحت ذئاب الفجيرة فرحة متأخرة بعد أن أكدت شرعية الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول ليفرح لاعبي الفجيرة بعد مرور أكثر من دقيقتين على تسجيل الهدف .

وحاول محترف العين لابا إعادة المباراة الى نقطة التعادل بعد أن حول كرة مخادعة فطن لها حارس الفجيرة عبد الله التميمي الذي حولها لركنية في الدقيقة 25 .

وحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى بهدف روزا .

وفي الشوط الثاني ضرب العين بقوة من أجل إدراك التعادل والذي تحقق له في الدقيقة 71 عبر اللاعب كايو كانيدو لكن مراجعة حكم المباراة عبدالله العاجل لتقنية الفيديو " الفار " أثبتت تواجد كايو في موقع التسلل ليتم إلغاء الهدف العيناوي، والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن البديل فهد حديد من إدراك التعادل من قذيفة صاروخية يمين حارس الفجيرة في الدقيقة 90+3 لينقذ حديد فريقه من الهزيمة الثانية على التوالي

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