الشارقة والعنبري يبصمان بـ "الخمسة" على رقم تاريخي

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير- غلام كاركر

حقق الشارقة ومدربه الوطني عبد العزيز العنبري رقماً تاريخياً هو الأول من نوعه في كرة الإمارات بالفوز 4 مرات على التوالي في 3 مواسم متتالية، حيث لم يسبق لفريق أو مدرب تحقيق هذا الرقم في جميع مسابقات الدوري، وذلك بعد فوز الفريق على ضيفه الظفرة 5-0، في انطلاقة الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ليصل الشارقة للنقطة 12 في صدارة الترتيب وبقي الظفرة في 7 نقاط.

ولم يجد حامل اللقب "الشارقة" صعوبة في حسم المباراة من الشوط الأول الذي أناه بثلاثية دون رد بدأت بركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عبيد "ق 18" بعد عرقلة عصام العدوة للمهاجم ويلتون سواريز وتم تثبيت قرار الحكم بعد مراجعته تقنية "الفار" وترجمها البرازيلي ايغور كورنادو هدف أول في قلب المرمى، وعاد مواطنه سواريز ليضيف الهدف الثاني "ق 37" قبل أن يختتم كورنادو الشوط بهدف رائع من تسديدة في سقف مرمى خالد السناني "ق 45"، وواصل الشارقة سيطرته في الشوط الثاني ونجح ويلتون سواريز في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه "ق 48" ثم أردفه بهدف "الهاتريك الشخصي" والخامس للشارقة "ق 65".

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