منصور بن محمد: مستمرون في تطوير القطاع الرياضي وإطلاق المبادرات الجديدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على استمرارية العمل على تطوير القطاع الرياضي بما يتناسب مع مكانة الرياضة في حركة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة على صعيد استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية من خلال إطلاق المبادرات الجديدة التي تتناسب مع التطور الحاصل في جميع المجالات وتترجم رؤية القيادة الرشيدة لتطور المجتمع، وكذلك تطوير الكوادر الوطنية التي تتولى التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة الذي عقد في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: على بوجسيم، أحمد الشعفار، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

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