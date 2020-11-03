النصر وعجمان.. أحلام متناقضة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، دبي - عدنان الغربي

يستضيف النصر نظيره عجمان، الساعة التاسعة مساء اليوم، لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، على استاد آل مكتوم، في لقاء يخوض الفريقان بطموحات مختلفة وأهداف متناقضة.

حيث يتطلع العميد أولاً إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، والبقاء ضمن فرق المقدمة، وثانياً فك عقدة عجمان، الذي فرض سيطرته في الموسمين الأخيرين، وتفوق في 3 مواجهات من أصل 4،.

فيما انتهت مباراة واحدة بينهما بالتعادل، وفي الوقت الذي يبحث فيه النصر عن الصعود إلى القمة، واستغلال المواجهات الصعبة لمنافسيه لحساب الجولة نفسها، يبحث عجمان عن الابتعاد عن القاع، وتحرير نفسه من النتائج السلبية في الجولات الماضية.

ويخوض النصر المباراة بصفوف مكتملة، وحقق النصر 7 نقاط من 3 جولات، ويحتل المركز الرابع، مقابل نقطة واحدة لعجمان الذي يحتل المركز 11.

ولا تنحصر الصعوبات في النتائج السابقة لعجمان في أول 3 جولات، بل في الغيابات العديدة لعدد من عناصره الأساسيين في خط الدفاع، حيث يوجد 8 لاعبين في قائمة المصابين، جلهم من لاعبي خط الدفاع.

تحذير

وحذر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر، لاعبيه من صعوبة المباراة، رغم المستويات المتواضعة التي ظهر عليها فريق عجمان في الجولات الثلاث الماضية، مؤكداً قدرته على ردة الفعل القوية، خصوصاً أنه تفوق على النصر ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي.

وصرح كرونو أن نتائج عجمان الأخيرة لن تخدع فريقه، وأن لاعبيه يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وسيلعبون من أجل الخروج بالعلامة الكاملة، وتحقيق النقطة العاشرة في رصيدهم.

وقال مدرب النصر: «المباراة اختبار صعب جديد لنا، وهناك حقيقة، وهي أننا واجهنا صعوبة كبيرة في الموسم الماضي أمام هذا الفريق، لذا يجب علينا اللعب بحذر».

8 إصابات

أما أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان، فأوضح أن العدد ارتفع إلى 8 إصابات في فريقه، معظمهم من لاعبي خط الدفاع، مثل محمد إسماعيل وسعد سرور ووليد اليماحي وعبد الله صالح، وبينهم المحترف الأجنبي دييغو كارلوس، ويغيبون جميعهم عن مباراة اليوم، وقال الرمادي إن هذا الموقف، يفرض عليه الدفع بخط دفاع جديد، وتوظيف بعض اللاعبين من مراكز أخرى في خط الدفاع.

ورغم التأثير الكبير لهذه الغيابات، أكد الرمادي ثقته الكاملة في قدرة لاعبيه الذين سيتم الدفع بهم في المباراة، لتحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن خط الدفاع، ومن خلفه الحارس عادل الحوسني، قادرون على القيام بمهمتهم.

ورفض الرمادي التطرق لنتائج سابقة تفوق فيها عجمان على النصر، وقال إنه لا يعترف بما يسميه البعض بـ «العُقدة»، فكل موسم مختلف عن الآخر، وكل مباراة مختلفة عن سابقتها.

وأضاف الرمادي أن عجمان اجتاز مواقف صعبة في مرات سابقة، شبيهة بموقفه الحالي، الذي حصد فيه نقطة واحدة في 3 مباريات، وأشار الرمادي أيضاً، إلى أنه يواجه منافساً قوياً، من خلال المستوى الذي قدمه النصر حتى الآن، وقال إن النصر يعتبر حالياً من الفرق المرشحة للمنافسة بقوة على اللقب، ولديه طموحات واقعية، ربما تختلف عن مواسم سابقة.

ضياء سبع: لا بديل عن الفوز

صرح الإسرائيلي ضياء سبع لاعب النصر، أن لا بديل لفريقه عن الفوز، عندما يلتقي عجمان مساء اليوم، مؤكداً أن العميد لن يساوم على نقاط المباراة، وهو عاقد العزم على مواصلة انتصاراته.

وأوضح سبع أنه لا يوجد أي فرق بين المباريات مهما كان اسم الفريق، وأن النصر يحترم كل منافسيه، ويرفع شعاراً واحداً، وهو تحقيق الفوز في كل مباراة، لأنه نادٍ كبير.

وحول الثنائي المتكامل الذي شكله مع سيباستيان تيغالي، قال ضياء سبع: أمر رائع، عندما تجد لاعباً إلى جانبك في مستوى تيغالي، وبالفعل، لعبنا في تناغم وانسجام في المباراة الماضية، ونأمل أن نستمر على ذلك، لقد صنعت له هدفاً أمام الوصل، وهو كذلك صنع لي هدفاً آخر.

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