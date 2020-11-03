الفجيرة والعين.. مُداواة الجراح

المصدر: العين - طلحة عبد الله، الفجيرة - محمد فضل

يحل العين في السادسة مساء اليوم ضيفاً على الفجيرة بالساحل الشرقي، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ويلعب الفريقان لمداواة جراح الهزائم الأخيرة، بعد أن خسر الفجيرة أمام الظفرة، والعين على يد الشارقة.

ولذلك، سيخوض لاعبو كل فريق المباراة بحثاً عن تعويض النقاط. لاعبو الفجيرة، يبحثون عن «طوق نجاة» للخروج من عنق الزجاجة، وتحقيق الفوز الأول خلال مباراة اليوم، التي يوليها الجهاز الفني جل اهتمامه، لعلاج أزمة «الشوط الثاني»، حيث دائماً ما يكون الفجيرة في قمة عطائه طوال 45 دقيقة، لكن الأداء يتراجع بصورة كبيرة ومخيفة خلال الشوط الثاني.

من جانبه، ينشد العين النقاط الثلاث في مباراة اليوم، وفي ما تبدو كفة الفريق البنفسجي راجحة نظرياً، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، في الوقت الذي يعاني العين من الضغوط، كونه مطالباً بتحقيق الفوز للبقاء ضمن فرق المقدمة.

احترام

بدوره، أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة، احترامهم للعين كفريق منافس، ومرشح للقب الدوري، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه عازمون على تحقيق الانتصار، وبالتالي، حرمان العين من نيل النقاط الثلاث. وجدد غوران ثقته في لاعبي فريقه، فضلاً عما أسماه علاج «الجزئيات الطفيفة»، وبعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون بسبب قلة التركيز.

وحول تحضيراته لمباراة العين، أكد غوران أن الوقت لم يسعفه، خصوصاً أن مباراة الظفرة كانت قبل 3 أيام، وهى غير كافية لاستشفاء اللاعبين، قائلاً: «راجعنا عدداً من مباريات العين الأخيرة، وأعتقد أن فريقي جاهز لمباراة اليوم».

ومن ناحيته، حذر البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، من الهجمات المرتدة لمضيفه الفجيرة اليوم، مبيناً أن الفريق المنافس، يضم في صفوفه مهاجمين يتمتعون بالمهارة، ويجيدون التعامل مع الهجمات المرتدة.

وقلل المدرب البرتغالي من تأثير الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها في مباراته المقبلة أمام الفجيرة، بعد الخسارة أمام الشارقة، موضحاً أن الضغط أمر عادي بالنسبة لهم، في نادٍ بحجم العين، وقال:

لو كنت أرغب في تجنب الضغوط، لما وجدت هنا لقيادة هذا الفريق، بيد أن الأمر المهم بالنسبة لي، هو التركيز على ما هو مطلوب من الفريق القيام به، وتحسين مستوى اللاعبين، وكذلك التركيز على سرعة استشفاء اللاعبين المصابين، ووضع خطة جيدة تقودنا للفوز.

روزا: نتحلى بالعزيمة والإصرار

قال البرازيلي روزا مهاجم الفجيرة، إنهم كلاعبين، تنتظرهم مباراة كبيرة أمام العين، الذي يمتلك كل المقومات، ومرشح دائماً للفوز، لكنهم بالعزيمة والإصرار، يستطيعون أن يصالحوا جماهيرهم، ويقدموا الأداء الأفضل أمام الزعيم.وأكد اللاعب أنه سيعمل على استعادة حاسته التهديفية في مرمى خالد عيسى، قائلاً: «ما يهمني، هو خدمة الفريق أولاً، ونعد جمهورنا بأن الفجيرة سيبقى مع الكبار في دوري الأضواء».





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