حمدان بن محمد يشهد رموز الحقاقة في مهرجان «خطاك الشر»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بميدان المرموم لسباقات الهجن، تحديات رموز الحقاقة بمهرجان «خطاك الشر»، الذي يقام بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية معافى، عقب نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

وشاركت 1446 مطية في التحديات المسائية، التي أقيمت لمسافة 4 كيلو مترات، ونالت «الغايرة» لمنصور سيف المنصوري درع «خطاك الشر» للحقاقة البكار المفتوح والسيارة في 5:51:6 دقائق، فيما ذهب درع «خطاك الشر» للحقاقة الجعدان المفتوح إلى «نشوان» بشعار خميس حمد المنصوري، والذي حقق زمناً قدره 5:50:7 دقائق.

وتألقت «راهية» لمحمد سعيد بن حلوة بدرع «خطاك الشر» للحقاقة البكار الصعوب في زمن 5:48:7 دقائق، وكان درع «خطاك الشر» للحقاقة الجعدان الصعوب من نصيب سليم علي الهشامي عن طريق «خطاك الشر» في توقيت وقدره 5:55:8 دقائق.

وشهدت الفترة المسائية إقامة 26 شوطاً، 20 منها حصل أصحاب المركز الأول فيها على سيارات، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطاً نقدياً لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقة في انطلاقة مهرجان «خطاك الشر»، وشاركت في التحديات 1536 مطية تنافست لمسافة 3 كيلو مترات، وتألقت «أسرار» في الشوط الرئيسي للحقاقة البكار الصعوب، وأهدت سالم عبد الله العامري الناموس في 4:34:5 دقائق.

فيما كسب «مكناس» لعلي راشد مسلّم العمري التحدي الرئيسي للحقاقة الجعدان الصعوب، وقطع مسافة السباق في 4:36:7 دقائق. وذهب الشوط الرئيسي للحقاقة البكار المفتوح إلى «بشارة» بشعار سالم معيوف الدرعي في 4:33:4 دقائق، فيما هيمن «المارد» لفالح الشامسي على قمة الحقاقة الجعدان المفتوح في 4:34:2 دقائق.

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