«الانضباط» ترفض شكوى الفجيرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

رفضت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، في اجتماعها «عن بُعد»، برئاسة المستشار سعيد الحوطي شكوى نادي الفجيرة، ضد حكم الساحة خالد ناجم، وحكم الفيديو عادل النقبي، لعدم سداد الرسوم، وقررت لفت نظر لاعب بني ياس، غاستون سواريز، وتغريمه ألف درهم، لرفعه قميص به عبارات أو صور. ودرست اللجنة مخالفات بعض الأندية لبروتوكول المباريات في «تمهيدي» كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الخليج العربي، ودوري تحت 21 سنة، وقررت توجيه إنذار لشباب الأهلي ومسافي، ولفت نظر التعاون، وتغريم أندية الحمرية والبطائح والعين والوصل 10 آلاف درهم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز