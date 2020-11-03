«التاسعة» طموح بايرن وسيتي.. وقمة الريال وإنتر اليوم

المصدر: مدريد - أ ف ب

يلتقي اليوم ريال مدريد وإنتر ميلان في قمة نارية بالمجموعة الثانية بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمباراة مهمة للفريقين ويحتل «الملكي» المركز الأخير في المجموعة الثانية ولكنه يدخل المباراة بمعنويات عالية باحتلاله قمة الدوري الإسباني بجانب عودة قوية لنجمه الدولي هازارد بعد تعافيه من الإصابة، وبالنسبة لإنتر فلا يملك إلا نقطة واحدة بتعادل سلبي مع شاختار ويلعب في المجموعة نفسها شاختار دانيتسك مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويبدو بايرن ميونيخ «حامل اللقب» مرشحاً لفوز ثالث توالياً في مواجهة سالزبورغ «المجموعة الأولى» فيما يأمل أتلتيكو مدريد لمواصلة صحوته أمام لوكوموتيف موسكو، يخطط مانشستر سيتي لمواصلة تألقه في البطولة ويطمح للنقطة التاسعة في مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني «المجموعة الثالثة» فيما يواجه بورتو البرتغالي مع مرسيليا.

ويواجه ليفربول فريق اتالانتا «المجموعة الرابعة» منتشياً بأربعة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، فيما ضرب تالاتنا بقوة في الجولة الأولى بفوزه على ميدتيلاند الذي يواجه أياكس أمستردام.

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