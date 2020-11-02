«جمعية الرياضيين» تنظم ورشة «التحفيز»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

تنظم جمعية الرياضيين في الدولة، في الثامنة من مساءً غدٍ، عبر تطبيق ZOOM، ورشة عمل «القيادة والتحفيز في المجال الرياضي»، وذلك بمشاركة واسعة من العاملين والمهنيين في المجال الرياضي.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز وإكساب المشاركين المهارات والمعارف والاتجاهات الإيجابية، التي تسهم في تطوير التفكير القيادي الابتكاري، والاستفادة من ذلك في تعظيم نتاج العمل الرياضي التدريبي والإداري، وكذلك التعرف إلى أساسيات ومهارات القائد الرياضي.

يحاضر في الورشة، الدكتور في إدارة الموارد البشرية، سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد».

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