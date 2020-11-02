مدرب شباب الأهلي: نحترم جميع الفرق ولقاء حتا صعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الاسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن لقاء حتا ضمن الجولة الرابعة بعد غدً الأربعاء، سيكون صعباً والمنافس لن يكون صيداً سهلاً، وأنه يجب احترام جميع كل فرق دوري الخليج العربي بنفس القدر، وأن عليك الفوز والأداء بنفس القوة أمام كل الفرق.

وقال: "حتا غير أسلوبه بعض الشئ، وبعد خسارة مباراتين بعدد كبير من الأهداف، أصبح يميل أكثر للدفاع لتقليل تجنب الأهداف، وهذا الأمر نحن ندركه تماماً".

وأضاف: "الجماهير يعتقدون أننا فقدنا 4 نقاط مهمة أمام منافسين كبار، ولكن يجب الوضع في الحسبان أيضاً، أن كل من العين والوحدة فقدا نقطتين أيضاً أمامنا، وشباب الأهلي يلعب كرة جيدة ويهاجم بشكل مميز، وسددنا 45 تسديدة على المرمى، وعندنا 62 عرضية في مباراتين، ولعبنا 3 مباريات وسجلنا 5 أهداف، و4 كرات في العارضة والقائم، والهجوم سيتحسن بالتدريج مستقبلاً".

وعن رأيه في هجوم شباب الأهلي، ومستويات لاعبيه الأجانب، قال: "لعبنا بمهاجم واحد هو ايغور وعمره 19 سنة، ويؤدي بشكل جيد، وأنا راض عنه، وعن أحمد العطاس، وننتظر عودة أحمد خليل، ونحن نلعب كرة جماعية شاملة، والهدف ممكن أن يسجله أي لاعب، وبالنسبة للأجانب، نحن في بداية الموسم، وأحدهم عائد من إصابة، وكارتابيا لم يلعب أو يتدرب إلا مع شباب الأهلي منذ مارس الماضي، ونتوقع أن يقدمون مستويات قوية في المرحلة المقبلة".

وحول جاهزية أحمد خليل، قال: "ما يزال أحمد خليل يتلقى العلاج، والجهاز الطبي يتوقع عودته للتدريبات مع الفريق خلال الأيام المقبلة، ولكنه لن يتواجد أمام حتا، والذي أتمنى أن نقدم خلاله أداءً جيداً، وحريصون على إعطاء جمهورنا مباراة جيدة وعدداً من الأهداف مع تأكيدنا على صعوبة المباراة".

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