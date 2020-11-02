سالم ربيع لجماهير الوصل: اعذرونا.. ردة فعلكم دليل محبة

المصدر: دبي- علي شدهان

قدم الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، الاعتذار لجماهير الإمبراطور عن الخسارة المؤلمة بالثلاثة في "الديربي" أمام النصر في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، مشددا على أن ردة فعل جماهير الوصل الوفية بعد الخسارة دليل محبتها وتعلقها القوي بالفريق الأصفر.

منوها إلى أنه من غير المتوقع ومن غير المقبول أن لا تكون هناك ردة فعل من جماهير عرفت طوال عقود بالوفاء والمحبة والغيرة على فريقها الذي اعتادت منه على احراز ألقاب مختلف البطولات، عادا ردة فعل جماهير الوصل بعد خسارة "الديربي" بالطبيعية جدا، وفي إطار "لكل فعل ردة فعل"، متمنيا أن يسعد فريق الوصل جماهيره اعتبارا من مباراته الأربعاء أمام مضيفه اتحاد كلباء في الجولة الرابعة من الدوري.

ارتكاب "الهفوات"

وأشار ربيع إلى أن الوصل سعى وبقوة لتحقيق الفوز على النصر، ولعب شوطا أول جيدا، معترفا بارتكاب بعض "الهفوات" التي أثرت على مجرى المباراة، وكلفت الفهود تلقي الخسارة المؤلمة في "الديربي"، مبديا رضاه عن مردود فريقه، مشددا على أنه متفائل بقدرات الوصل في مباراته أمام كلباء، مشيدا بمستوى تقبل وتجاوب لاعبيه مع جهود الخروج من آثار الخسارة في "الديربي".

دور النجوم

وأشاد ربيع بدعم إدارة النادي، وعملها الدؤوب مع اللاعبين، مثنيا على الدور الإيجابي الذي قام به عدد من نجوم الإمبراطور، خصوصا فابيو ليما، معتبرا ذلك، دليلا على نضوج عقليه لاعبيه، ومقدرتهم على تجاوز آثار الخسارة في المباراة، ومؤشرا على الإصرار والعزيمة على تقديم ما يسعد الوصلاوية في قادم الجولات من الدوري.

تكاتف الوصلاوية

ونوه سالم ربيع إلى أنه يسعى بقوة من اجل إحداث ردة فعل إيجابية في مباراة كلباء رغم أن المنافس ليس سهلا كونه يضم لاعبين جيدين، ويسعى إلى تحسين وضعه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، ولديه ميزة خوض المباراة على ملعبه، مجددا تأكيده على أنه كمدرب لفريق الوصل، لا ينشغل كثيرا بالحديث عن السلبيات، بقدر حرصه على الإيجابيات، واستثمار الدروس الإيجابية من الخسارة في المباراة، مبديا ثقته العالية في مقدرة الوصل على طي صفحة الخسارة من النصر من خلال تحقيق النتائج التي تسعد جماهيره في قادم جولات الدوري، واصفا الأوضاع في غرف ملابس الفهود بالرائعة نتيجة تفاني وتكاتف جميع الوصلاوية لمصلحة فهود زعبيل.

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