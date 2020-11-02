مدرب الوحدة: الجدية طريقنا للفوز على خورفكان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أن الجدية والصبر طريق الفريق لتحقيق الفوز في مباراته أمام خورفكان، بعد غد الأربعاء، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

ويحتل الوحدة المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، ويسعى إلى اللحاق بركب المقدمة، فيما يأمل خورفكان تذوق طعم الانتصار الأول له في الدوري هذا الموسم بعدما تذيل جدول الترتيب بتلقيه 3 خسائر متتالية.

وقال رازوفيتش:" أتوقع خوض مواجهة قوية أمام خورفكان المتحفز، لذلك علينا أن نلعب بجدية ونبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

وأضاف:" لا شيء يحدث بالصدفة، ونحن مطالبون بتقديم 100% من طاقتنا للحصول على نقاط المباراة، لا يوجد هدايا، والفوز يتطلب عملاً جاداً للغاية".

وأشار رازوفيتش إلى أن خورفكان يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين وقدم أداء إيجابياً أمام العين والنصر وهو ما يجعل المباراة صعبة.

وكشف مدرب الوحدة عن عودة الحارس محمد الشامسي لقائمة الـ 18 للمباراة بعد غياب إلا أنه لا يزال يحتاج لمزيد من العمل، مشيراً إلى أن لوفانور وبيدرو هما الوحيدان الغائبان عن الوحدة للإصابة حالياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز