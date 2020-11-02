حسن إبراهيم: الوصل عازم على تعويض الهزيمة في "الديربي"

المصدر: دبي- علي شدهان

لفت حسن إبراهيم لاعب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه عازم على تعويض هزيمته في "الديربي" أمام النصر بالثلاثة في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، مشددا على أن الوصل جاهز تماما لمباراته الأربعاء أمام مضيفه اتحاد كلباء في الجولة الرابعة من البطولة.

الجماهير الوفية

واشاد إبراهيم باتحاد كلباء، واصفا إياه بالفريق الجيد لامتلاكه لاعبين اكفاء سواء محليين او أجانب، مبديا ثقته العالية في مقدرة الإمبراطور على تجاوز آثار خسارته المؤلمة في الجولة الماضية أمام ضيفه النصر، معربا عن قناعته بأن الوصل مؤهل لتحقيق النتائج المطلوبة في قادم الجولات من الدوري واسعاد جماهيره الوفية.

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