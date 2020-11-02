الحزامي يزور نادي خورفكان

المصدر: متابعة – محمد فضل

دعا عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لاعبي فريق خورفكان لكرة القدم، إلى تناسي الهزائم الماضية في دوري الخليج العربي، وفتح صفحة جديدة مع الانتصارات، خلال لقاء ضيفه الوحدة غداً بالساحل الشرقي، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى نادي خورفكان أول من أمس، بحضور خليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، وعبد الله عامر نائب رئيس الشركة، وعلي خليل عضو مجلس إدارة الشركة، كما التقى الحزامي، الجهاز الفني ولاعبي فريق خورفكان لكرة الصالات، على هامش الزيارة.

وحث الحزامي اللاعبين على بذل مزيد من الجهد والعطاء داخل أرضية الملعب، لتحقيق النتائج المنتظرة من قبل جمهور الفريق، مشدداً على ضرورة تحقيق أهداف الفريق في دوري الخليج العربي وبقية المسابقات، في ظل دعم المجلس لنادي خورفكان، وجميع أندية الإمارة الباسمة.

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