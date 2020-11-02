المدفع والعجلة يستقبلان رئيس «الشارقة الرياضي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي أول من أمس، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي التقى لاعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بنادي الشارقة لكرة القدم قبل التدريب الاستعدادي لمباراة الظفرة في دوري الخليج العربي، جاء ذلك بحضور عبدالله محمد العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم.

من جانبه، أشاد عيسى الحزامي بأداء لاعبي الفريق وجهدهم في المباريات السابقة والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق مطالباً إياهم بالحفاظ على المستوى المتميز والعمل كفريق لتحقيق مركز يليق باسم النادي وكرة القدم بالإمارة، وقال: أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الكبير الذي يقدمه للرياضة في الإمارة والمتابعة الدائمة من سموه لكل الأندية وهو ما له بالغ الأثر في الإنجازات والانتصارات التي تحققها أندية الإمارة، وتابع: نحن من جانبنا نسعى دائماً لتقديم الدعم المعنوي وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للأندية وتشجيع اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم الأفضل وتحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع الألقاب المتاحة في الموسم.

بدوره، قال علي سالم المدفع: نسعى جميعاً في مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين لتقديم الأفضل وتحقيق الانتصارات والألقاب والبطولات حتى نجد النادي الذي يحمل اسم الإمارة في أعلى المراتب، موجهاً الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي ورئيسه على المساندة والمتابعة الدائمة التي يجدها النادي والذي نجده دائماً بقربنا مسانداً مجلس الإدارة في كل خطواته ناصحاً ومؤازراً ومتفقداً مختلف فرق النادي وزيارته فريق الكرة الذي يحقق نتائج جيدة في بطولة دوري الخليج العربي ستكون دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين والجهاز الفني للمواصلة في طريق الانتصارات.

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