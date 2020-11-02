مدرب خورفكان : سنلعب بتوازن أمام الوحدة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان على ضرورة اللعب بتوازن على مستوى الهجوم والدفاع، عندما يلاقي فريقه ضيفه الوحدة يوم الأربعاء، ضمن مسابقة دوري الخليج العربي.

وقال: سنعمل على تحقيق الفوز الأول في المسابقة على رفاق النجم إسماعيل مطر على الرغم من صعوبة المباراة، لكننا عازمون على إبقاء النقاط الثلاث في خورفكان، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن يكون حاضراً.

وشدد زاناردي على أن فريقه يطمح لإيقاف مسلسل الهزائم والنتائج السلبية، وتحقيق الانتصار الأول ضمن مسابقة الدوري.

وتابع: لا بد من استعادة الثقة وتصويب الأخطاء والبعد عن الهفوات، التي كلفتنا هزيمة قاسية أمام بني ياس في الجولة الماضية.

وقال المدرب: «خورفكان به مجموعة جيدة من اللاعبين، الذين لديهم رغبة وحماس في تحقيق التطلعات وأكرر حديثي بأن فريقي لو حقق انتصاراً وحيداً في الدوري فحينها ستكون الانطلاقة الحقيقة للنسور في المسابقة».

ووجه زاناردي رسالة للاعبين طالبهم فيها بضرورة إسعاد جماهير الفريق التي تتابعهم من خلف الشاشات، والتي لم تكن راضية حتى الآن عن نتائج نسور خورفكان، كما يجب على اللاعبين خوض المباراة وفقاً للطريقة المعهودة، التي كانت تميز أداء الفريق في مباريات سابقة، وأبدى المدرب تفاؤله بحسم فريقه لنتيجة المباراة لمصلحة خورفكان.

بدوره قال أحمد عيسى لاعب خورفكان: «إن التركيز يجب أن يكون حاضراً ولفت إلى أن معنوياتهم كونهم لاعبين تبدو عالية والجميع يتوق للمشاركة في هذه المباراة المهمة التي تجمعنا بالعنابي».

وأشار عيسى إلى أن اللاعبين يرغبون في فتح صفحة جديدة مع الجماهير، ولذلك نطمح في تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث مع كامل الاحترام للفريق الضيف.

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