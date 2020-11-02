مدرب حتا: مواجهة شباب الأهلي تحتاج للتركيز 95 دقيقة

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس مدرب فريق حتا، أن مواجهة شباب الأهلي، تحتاج إلى التركيز لمدة 95 دقيقة، وأضاف كونتيس في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، التي تقام الأربعاء، لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، إن شباب الأهلي، لا يختلف كثيراً عن الأندية القوية الأخرى في دوري المحترفين، حيث يتميز بأسلوب لعبه القوي، ويفرض باستمرار سيطرته على مجريات المباريات، ما يتطلب التعامل بحيطة وحذر طوال اللقاء.

وجدد كونتيس ثقته بجميع اللاعبين في اللقاء، وقدرتهم على الخروج بنتيجة إيجابية، وقال: نلعب دائماً من أجل الفوز، حتى ولو كان المنافس بمستوى يوازي فريق حتا، أو أفضل منه، وسنعمل جاهدين لحصد نقطة التعادل، أو نقاط الفوز الثلاث، أمام «فرسان دبي».

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