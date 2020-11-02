أحمد ديدا: حتا يأمل استعادة مستواه الحقيقي أمام شباب الأهلي

قال أحمد محمود «ديدا» حارس مرمى فريق حتا، إن المباراة المقبلة أمام شباب الأهلي، ستكون في غاية الصعوبة، كونه يعتبر من أبرز الأندية المرشحة للقب دوري الخليج العربي.

فضلاً عن إقامة المباراة على ملعب الفريق المنافس، مشيراً إلى أن شباب الأهلي، يضم كوكبة من اللاعبين المواطنين والأجانب، يعتبرون من أفضل اللاعبين في دورينا.

واختتم ديدا، متمنياً التوفيق لفريق حتا، حيث ستكون المباراة بمثابة دافع كبير من أجل الظهور بالمستوى الحقيقي، والعودة بنتيجة جيدة من قلعة «فرسان دبي».

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