لجنة الانضباط باتحاد الكرة تفرض غرامات وتلفت نظر بعض الأندية

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها السابع للموسم الرياضي 2020-2021 عبر نظام الاتصال المرئي ، برئاسة المستشار سعيد الحوطي وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة ، وحسن الشيباني وعبدالله الحمادي ، وسلمان الطويل أعضاء اللجنة وشادي مدحت مقرراً .

واطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة بني ياس وخورفكان في دوري الخليج العربي، وقررت وبإجماع الآراء توجيه عقوبة لفت النظر للاعب بني ياس غاستون ماكسيميلينو ألفرز سواريز وتغريمه مبلغ وقدره ألف درهم لرفع قميص به عبارات أو صور.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي التعاون وعقوبة الإنذار لنادي شباب الأهلي ونادي مسافي ، وفرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على أندية الحمرية والبطائح والعين والوصل لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

كما فرضت غرامة مالية أخرى على نادي الحمرية لعدم توفيره الحد الأدنى من رجال الأمن.

وقررت لجنة الانضباط في الشكوى المقدمة من نادي الفجيرة ضد حكم الساحة خالد ناجم وحكم الفيديو عادل النقبي برفض الشكوى لعدم سداد الرسوم ، كما رفضت اللجنة طلب الاعتراض المقدم من نادي خورفكان لعدم جواز التظلم على القرارات امام اللجنة اعمالا للبند ٤ من المادة ٣٢ من لائحة الانضباط .

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