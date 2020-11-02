الاتحاد الآسيوي يرشح "كايو الشارقة" للتشكيلة المثالية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي، البرازيلي كايو لاعب الشارقة، مرشحاً وحيداً من أندية الإمارات في دوري أبطال آسيا 2020، لدخول خط الوسط في التشكيلة المثالية لمنطقة غرب آسيا من بين 10 لاعبين، وطالب الجماهير بالتصويت واختيار لاعبي الوسط حتى يوم الأحد المقبل.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن كايو، سجل للشارقة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين، وسدد 7 تسديدات على المرمى، ليكون في المركز الأول بالتشارك بين لاعبي خط الوسط، وصنع 12 فرصة، ليكون في المركز الثالث بين لاعبي خط الوسط.

وأوضح الاتحاد أن كايو سبق أن وصل مع العين إلى نهائي دوري الأبطال في عام 2016، ويبدو أنه لم يفقد بريقه مع الشارقة، بعدما أظهر قدراته الهجومية، والتي جعلته يمثل هذا التهديد على المرمى قبل 4 سنوات.

ويتنافس مع كايو، على التشكيلة المثالية لوسط الملعب كل من سانتي كازورلا وأكرم عفيف وحسن الهيدوس لاعبي السد، وبشار رسن وكمال كاميابينيا لاعبي بيرسيبوليس، وعبد المجيد الصليهم لاعب النصر، وجلال الدين ماشاريبوف لاعب باختاكور، ومهدي قائدي لاعب الاستقلال، وعلي فائز لاعب الشرطة.

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