مدرب كلباء : سنلعب بخطة هجومية كاسحة أمام الوصل

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء بأن لاعبي فريقه على دراية كبيرة بطريقة لعب خصمهم الوصل وذلك قبيل انطلاقة مباراة الفريقين الأربعاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي .

وقال المدرب خلال المؤتمر التقديمي : " ساتبع أسلوب اللعب الهجومي والذي يمر بعدة مراحل وسأقوم بتغيير خطة اللعب حسب رتم المباراة أمام الامبراطور ، وتابع حديثه قائلاً : مباراة الوصل تختلف عن سابقتها التي كانت أمام الجزيرة والتي خسرناها بسبب عدم التركيز فضلاً عن الأسلوب الضاغط الذي لعب به رفاق مبخوت في الجولة الماضية .

وألمح داسيلفا الى أن الوصل يعتبر منافساً صعباً ودائماً ما تكون كفته أرجح خلال المواسم السابقة لكن بعزيمة اللاعبين نستطيع أن نحقق الفوز ونحصل على النقاط الثلاثة التي تعتبر على درجة عالية من الأهمية في المعسكر الأصفر .

وفيما يتعلق بضغط المباريات ما بين جولة وأخرى وتأثير ذلك على اللاعبين ، اكد مدرب كلباء بأنهم على علم بحدوث مثل هذه الضغوطات ولذلك استعدينا جيداً قبيل أنطلاقة الموسم بإقامة مباريات ودية فضلاً عن تدريبات يومية واعتقد بأن لاعبي فريقي في قمة الجاهزية ولن يكون هناك أي تأثير عليهم خلال الجولات المقبلة لكن فقط أطالبهم بضرورة التركيز وتطبيق خطة اللعب مع ضرورة تجنب الأخطاء .

وأشار داسيلفا في ختام حديثه الى إكتمال صفوف اللاعبين وقال من حسن حظ الفريق لا يوجد أي غيابات وسط خطوط الفريق .

بدوره قال مهاجم كلباء البرازيلي واندرسون انه في قمة الجاهزية لخوض مباراة الوصل معرباً عن أمله في أن يحقق النمور الفوز الثاني في المسابقة ، مشيراً الى انه سيكون رهن إشارة المدرب داسيلفا وأتمنى أن انجح مع بقية زملائي اللاعبين في حسم نتيجة المباراة لمصلحة كلباء

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