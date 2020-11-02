منتخب البحرين يصل دبي ويلاقي الأبيض 16 الجاري

المصدر: دبي- العوضي النمر

وصل منتخب البحرين الوطني لكرة القدم إلى دبي للانخراط في معسكر خارجي يمتد حتى 17 نوفمبر الجاري، في إطار استعدادات الفريق لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

ويشكل برنامج الأحمر خلال معسكر دبي حصص تدريبية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى 3 مباريات ودية، الأولى أمام منتخب طاجيكستان يوم 7 نوفمبر الجاري، ثم أمام منتخب لبنان يوم 12 من ذات الشهر، على أن يختتم سلسلة ودياته بلقاء منتخب الإمارات يوم 16 نوفمبر الجاري.

واختار المدرب هيليو سوزا قائمة مكونة من 26 لاعبًا للانتظام في المعسكر وهم: سيد محمد جعفر، سيد شبر علوي، إبراهيم لطف الله، أحمد بوغمار، وليد الحيام، أحمد نبيل، حمد شمسان، سيد مهدي باقر، أحمد عبدالله، سيد رضا عيسى، أحمد ميرزا، راشد الحوطي، كميل الأسود، محمد الحردان، جاسم الشيخ، علي حرم، عبدالوهاب المالود، محمد مرهون، محمد جميل، محمد عبدالقيوم، مهدي حميدان، محمد عبدالوهاب، علي مدن، محمد الرميحي، سيد هاشم عيسى وعبدالله يوسف الذي سيلتحق بالمنتخب فور انتهاء مهمته مع ناديه سلوفان ليبريتش التشيكي.

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