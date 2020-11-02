مهرجان «خطاك الشر» في المرموم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق بميدان المرموم اليوم مهرجان «خطاك الشر»، والذي يقام بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، معافى عقب العملية الجراحية التي خضع لها، ويستمر المهرجان حتى غدٍ ويشهد إقامة 79 شوطاً للحقاقا واللقايا، وتتنافس المطايا في سن الحقاقا اليوم على 4 رموز «درع خطاك الشر»، اثنان منهما للحقاقا الصعوب ومثلهما للحقاقا المفتوح، وتشهد الفترة المسائية إقامة 26 شوطاً، «10 أشواط للحقاقا الصعوب، و16 شوطاً للمفتوح»، وينال الفائزون في 20 شوطاً منها سيارات، بالإضافة إلى 6 أشواط نقدية.

وتقام غداً منافسة اللقايا لأبناء القبائل على درعي «خطاك الشر» للبكار والجعدان، وتتنافس اللقايا من خلال 15 شوطاً بالفترة الصباحية، فيما تشهد الفترة المسائية 12 شوطاً يحصل الفائزون بألقابها على سيارات.

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