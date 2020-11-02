ضياء سبع: التعايش بين الجنسيات ميزة في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي ــ تصوير: سالم خميس

أثنى الإسرائيلي ضياء سبع لاعب فريق الكرة بنادي النصر على حفاوة الاستقبال التي وجدها من قبل إدارة النادي وجماهيره منذ وصوله للانضمام إلى الفريق، موضحاً أنه بصدد كسب الخبرة في الدوري الإماراتي الذي لم يكن يملك عنه أي فكرة قبل توقيعه لـ«العميد»، وقال: النتائج الإيجابية تسهل عملية اندماجي في الفريق ونحن عازمون على تحقيق المزيد من الانتصارات وندخل كل مباراة بهدف الفوز.

وأشار سبع إلى أن التعايش بين الجنسيات ميزة لا توجد إلا في دبي كونها ترحب بالجميع من دون استثناء، حيث يقيم بها أكثر من 200 جنسية ما يعزز التنوع الثقافي بها. وعن تألقه في ديربي بر دبي، أكد أنه عندما ينزل الملعب فإن تفكيره يكون منشغلاً بالفوز فقط بغض النظر عن مستوى الأداء. وحول تشكيله ثنائياً ناجحاً مع تيغالي، قال: أمر رائع عندما تجد لاعباً إلى جانبك في مستوى تيغالي وبالفعل لعبنا في تناغم وانسجام في المباراة الماضية ونأمل أن نستمر على ذلك، صنعت له هدفاً بمباراة الوصل وهو صنع لي هدفاً آخر.

وعن مواجهة عجمان أكد أنه لا يوجد فرق بين المباريات مهما كان اسم الفريق، وقال: النصر يحترم كل منافسيه ولكن شعاره واحد وهو مواصلة الانتصارات، وذكر أن النصر نادٍ كبير وهدفه الفوز في كل مباراة. وأكد سبع أنه لم يكن يحمل أي فكرة عن دورينا لأنه لم يكن يتوقع أن ينضم إليه في يوم ما، وقال عندما بدأت المفاوضات بيني وبين النصر سارت الأمور سريعاً، واكتمل كل شيء في أسبوعين فقط، ولذا لم يكن هناك المزيد من الوقت لأبحث وأتعرف عن الدوري بشكل أكبر.

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