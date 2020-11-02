850 لاعباً في بطولة «دبي الرياضي» للأكاديميات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتصدر النسخة الخامسة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم قائمة فعاليات مجلس دبي الرياضي الحافلة والمتنوعة لشهر نوفمبر الجاري، حيث سيتم تنظيمها في ملاعب «مركز كرة القدم» بمدينة دبي الرياضية بمشاركة 850 لاعباً يمثلون 56 فريقاً من 21 أكاديمية خاصة بجانب فرق أندية دبي.

وتتضمن البطولة 280 مباراة تجرى خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 6 مارس 2021 وتقام جميعها وفق الإجراءات الوقائية الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة في إمارة دبي بما يحافظ على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في التنظيم.

وتأتي أهمية البطولة كونها مخصصة للعديد من المراحل السنية من 8 إلى 18 سنة، وقد أثبتت نسخها الأربع السابقة نجاحاً كبيراً كونها قدمت الفرصة للاعبي أندية دبي للتنافس مع لاعبي فرق الأكاديميات الخاصة من مختلف الأعمار والجنسيات، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة خبرات لاعبي أندية دبي من خلال التنافس المستمر خلال الموسم الرياضي مع مختلف المدارس الكروية وبشكل أسبوعي.

6 فئات

ويشارك في البطولة 850 لاعباً ولاعبة يتوزعون على 6 فئات سنية هي: 8 و10و12 سنة للأولاد والبنات، 14 و16 و18 سنة للأولاد فقط، كما سيتم إجراء تقييم فني لأداء الفرق واللاعبين مع التركيز على لاعبي أكاديميات أندية دبي لاختيار المميزين منهم لضمهم لبرنامج تطوير المواهب الرياضية الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي منذ سنوات والخاص بلاعبي المستقبل من مهاجمين وحراس مرمى، حيث يتم إشراك 8 لاعبين من أندية دبي ضمن برنامج تدريبي خاص خلال الموسم الرياضي وإجراء معسكر خارجي بإسبانيا تحت إشراف خبراء من رابطة الدوري الإسباني المحترفة «لا ليغا» من خلال التعاون المستمر بين مجلس دبي الرياضي ورابطة الدوري الإسباني المحترفة لتطوير الكوادر الرياضية الوطنية، والذي يتضمن أيضاً برنامج الإدارة الرياضية من خلال إجراء محاضرات وملتقيات وورش عمل في مجالات الإدارة والمالية والتسويق والقانون تكون عن بُعد وحضورية تحت إشراف خبراء «لا ليغا» في مدينة دبي الرياضية أو في إسبانيا، ويبلغ عدد المستفيدين سنوياً 20 شخصاً من الإدارة التنفيذية بشركات كرة القدم.

إجراءات

ويواصل مجلس دبي الرياضي العمل مع شركائه في التنظيم لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم النسخة الخامسة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم وفق أفضل معايير التنظيم والإجراءات الاحترازية، سيما وأنها بطولة تنافسية تتطلب أداءً عالياً من المشاركين من اللاعبين الراغبين في الفوز، والكشف عن قدراتهم الفنية تحت أنظار المدربين والمختصين الفنيين الذين يتابعون المباريات أسبوعياً.

وستكون الأجندة حافلة لفرق المراحل السنية هذا الموسم، حيث سيعقب ختام بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم في مارس المقبل تنظيم بطولة «لا ليغا» الدولية تحت 14 سنة بمشاركة 6 فرق إسبانية من الأندية المحترفة بكرة القدم و6 فرق من أندية دولية محترفة و6 فرق من الأندية الإماراتية، وهي البطولة التي ستقدم إضافة كبيرة لبرامج تطوير لاعبي أندية دبي والدولة من فئة 14 سنة من خلال التنافس مع 12 فريقاً يمثلون نخبة الأندية المحترفة في إسبانيا والعالم.

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