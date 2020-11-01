النصر يصل اللقب الخامس في كرة الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أهدى فريق النصر لكرة قدم الصالات لقب كأس الاتحاد إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي، وإلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر وإلى رؤساء وأعضاء مجلس إدارة شركات النادي في كرة القدم والألعاب الجماعية والاستثمار لما قدموه للفريق من دعم ومساندة، وأشاد بوقفة جمهور النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي طوال مشوار الفريق بالبطولة التي فاز فيها من دون أي خسارة، ليصل الفريق للقبه الخامس في اللعبة منها لقبان لكأس صاحب السمو رئيس الدولة ولقبان في كأس الاتحاد ولقب كأس السوبر مرة واحدة.



وأثنى عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم على الإنجاز الأول في الموسم الحالي، مشيراً، إلى أن الظفر بالألقاب أقل هدية يقدمها أبطال النادي إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي وإلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، نظير الدعم والاهتمام الذي تحظى به جميع الألعاب، وقال أبو الشوارب في تصريح لـ «البيان الرياضي» إن فريق كرة قدم الصالات بنادي النصر يسير بخطى حثيثة وطريقة مدروسة من خلال المجهود الذي يبذله القائمون على الفريق ومتابعة مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن الفوز بأول ألقاب الموسم دافع جيد للمنافسة على جميع البطولات، متمنياً التوفيق لمنظومة كرة قدم الصالات.



نهائي مثير

جاء فوز النصر بكأس الاتحاد بعد نهائي مثير للغاية ظلت فيه النتيجة معلقة حتى آخر ثانية في المباراة التي جمعته بمنافسه البطائح حامل اللقب السابق وصاحب الـ 4 ألقاب للموسم الماضي، حيث تقدم النصر في الشوط الأول 3 - 0 ثم عدل البطائح النتيجة في الثاني ووصل التعادل بين الفريقين 4-4 قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي ليسجل الفريقان 5 أهداف خلال دقيقة واحدة فقط، كان نصيب النصر منها 3 ليفوز بالنتيجة النهائية 7-6.



تهنئة



كما هنأ مشرف فريق النصر منصور بوسمرة، أسرة النادي على رأسها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي و الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي بهذا الإنجاز، وقال إن اللقب أقل هدية يقدمها أبطال النادي إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم ، في افتتاح موسم اللعبة.



إشادة



كما أشاد بوسمرة برؤساء وأعضاء مجلس إدارة شركات النادي في كرة القدم والألعاب الجماعية والاستثمار وبجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقال إن المركز الأول هذا هو المكان الطبيعي للعميد الذي وصل إلى 14 نهائياً في تاريخ مشاركاته، وظل منافساً في جميع البطولات، فحقق 5 ألقاب ولم يحالفه التوفيق في بعضها، مشيراً إلى أن الفريق يفتح الآن صفحة بطولة كأس الإمارات وبقية الاستحقاقات المقبلة.



وهنأ عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية من جهته، نادي النصر إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً، مؤكداً أنهم في اللجنة يطمحون للأفضل في المسابقات المقبلة لأجل تشكيل منتخب وطني قوي.

بدوره، عبّر البرازيلي رافائيل مدرب النصر عن سعادته بالفوز، وقال: لم يساورني شك بأن البطولة للنصر، رغم أن البطائح عاد للمباراة وتقدم، ولكن ثقتي كانت كبيرة في اللاعبين، وما شاهدناه لا يعتبر استرخاءً أو تراجعاً في المستوى من فريقي، كونه تقدم بثلاثية ثم تأخر وتعادل ثم تأخر وتعادل وتقدم في آخر 4 ثواني مرة أخرى، فهذه متعة وإثارة كرة الصالات فهي لعبة الثواني والتقلبات في النتيجة.



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