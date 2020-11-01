9 من 9.. البداية الأفضل لـ«السماوي» بالقوة 12

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد بني ياس أنه سيكون رقماً صعباً ومنافساً قوياً الموسم الحالي، بعد أن واصل انطلاقته القوية عقب فوزه الكاسح على خورفكان بخماسية نظيفة، ليحصد النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة في صدارة دوري الخليج العربي، محققاً أفضل بداية له في تاريخ مشاركاته في الدوري، وبالخماسية جاء «السماوي» في صدارة الفرق الأقوى هجومياً بـ 12 هدفاً، وبمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، ووفقاً لإحصاءات رابطة المحترفين تصدر بني ياس قائمة الأندية المسجلة للأهداف من خارج المنطقة بـ 3 أهداف، و9 أهداف من داخل المنطقة، منها 3 أهداف بكرات رأسية، وسدد الفريق 39 تسديدة خلال 3 مباريات كونه ثالث أكثر الفرق تسديداً، منها 19 تسديدة على المرمى.

وكانت أفضل انطلاقة لبني ياس في الدوري موسمي 2013 /‏2014، و2015 /‏ 2016 عندما حصد 7 نقاط، ليتجاوز هذا الرقم بالموسم الحالي، محققاً 3 انتصارات متتالية في أول 3 جولات بالدوري.

توليفة

ونجح الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لـ«السماوي» في إيجاد التوليفة المناسبة وبأداء راقٍ في ظل حالة التفاهم والانسجام بين اللاعبين خصوصاً في الخط الأمامي. وأكد النادي أن اختياراته للاعبين الأجانب في محلها وسط تألق الرباعي جواو بيدرو، الذي نجح في اعتلاء صدارة هدافي الدوري بـ 4 أهداف بالمشاركة مع الأردني ياسين البخيت مهاجم الظفرة، والأرجنتينيين نيكولاس خيمينيز وألفاريز سواريز، إضافة إلى المقيم التنزاني الشاب جون تيبار.

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