غاييف.. شهادة جدارة في شباك «العنابي»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يخيب الأوزبكي غاييف، التوقعات ونال شهادة الجدارة في مباراة شباب الأهلي والوحدة، بفضل تسجيله هدف التعادل لـ«فرسان دبي» في الدقيقة 73، وكاد أن يكرر التسجيل من ركلة ثانية أكثر صعوبة، ولم تكن بمواجهة مباشرة على المرمى في الدقيقة 79، ولكن القائم الأيسر لمرمى الوحدة، حرمه من إكمال سيناريو التألق، وأكد اللاعب بمستواه في المباراة استحقاقه للبقاء في قائمة «فرسان دبي»، ووضح امتلاكه مهارات متعددة، منها تصويبات صاروخية قوية عالية الدقة في الركلات الحرة المباشرة.

وكانت حرارة «الميركاتو الصيفي» أذابت الجليد بشأن صفقة انضمام غاييف للقائمة المحلية للفريق، رغم أن التعاقد معه في فبراير 2020، قادماً من ناساف، كان بهدف تدعيم وسط الملعب في دوري أبطال آسيا.

وكان شباب الأهلي يخطط قبل إصابة البرازيلي ليوناردو، وإجرائه عملية جراحية لإعارة غاييف إلى أحد أندية الدولة، حتى فترة الانتقالات الشتوية، ليعود إلى قلعة «فرسان دبي»، للمشاركة معهم كونه لاعباً آسيوياً في دوري الأبطال 2021، ولكن إصابة ليوناردو، التي قد تغيبه حتى نهاية الموسم، دفع إدارة شباب الأهلي، إلى البحث عن إكمال الرباعي الأجنبي، وإعادة التفكير والمفاضلة بين محترفيه الأجانب الثلاثة غاييف والإسباني بيدرو كوندي والسويسري ديفيد مارياني، ومع النجاح في التعاقد مع كارلوس إداوردو وهيلدون راموس، وتجديد استعارة كارتابيا، لم يعد هناك سوى مكان واحد شاغر للاعب الأجنبي، ليتم الاستقرار على قيد غاييف، مع قيد ايغور خسيوس في فئة اللاعب المقيم.

مشاركة

الجدير بالذكر أن غاييف شارك في أول مباراتين لشباب الأهلي في البطولة القارية 2020، وخسرهما الفريق بنتيجة واحدة 1-2 أمام الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب فيروس «كورونا»، وظل غاييف على قائمة «فرسان دبي» انتظاراً لاستئناف المسابقة.

وبعودة منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في سبتمبر الماضي، عادت الحياة إلى غاييف، وظهر بمستوى قوي، وأحرز هدفاً جميلاً لشباب الأهلي في مرمى الأهلي السعودي في دور الـ16.

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