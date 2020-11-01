الفجيرة يحتج رسمياً على حكام مباراة الظفرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اعلن شركة كرة القدم بنادي الفجيرة عن تقديم احتجاج رسمي للجنة الحكام عتراضاً على قرارات حكم الفيديو خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الظفرة ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي والتي بموجبها الغى حكم الفيديو " الفأر " ركلة جزاء صحيحة للفريق بعد احتسابها من قبل حكم الساحة مما كان له تأثيره الكبير على مجريات المباراة علماً بان الفأر تدخل في هذه الحالة الوحيدة وترك اكثر من حالة كانت بحاجة للإعادة من قبل تقنية الفيديو ابرزها التدخل العنيف وحالة الدهس على الساق الذي تعرض له اللاعب ابراهيم المنصوري ونال على اثره لاعب الظفرة بطاقة صفراء بدلا من الحمراء .

ويؤكد الفجيرة مع احترامه وتقديره لقضاة الملاعب الا انه لن يفرط في حقوقه وجهود لاعبيه المخلصين علماً بأن الفريق تعرض لأكثر من ظلم من قبل تقنية خلال المباريات الثلاثة الماضية .

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