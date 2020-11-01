مدرب الجزيرة: صدارة بني ياس دليل قوته

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، فريق بني ياس الذي يقابله بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، بالفريق القوي، ذاكرا ان صدارته للمنافسة تعتبر دليلا على قوته، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء أنه لايرغب في الحديث كثيرا عن "السماوي" لان الجميع شاهد مستواه

وتابع نجاحه في نيل "العلامة الكاملة" من النقاط، ذاكرا أنه مصدر قوة بني ياس في الوسط وفي وجود مهاجم ينهي الفرص ويحرز الأهداف الصعبة.

وأكد كايزر جاهزية "فخر ابوظبي" للقاء، وقال أنه لايعتمد في المباراة على المناقس ولكنه يركز على التهيئة الفنية والبدنية لفريقه، ورفض المدرب الهولندي القول أن فريقه يستحوذ على الكرة بدون إيجابية، مؤكدا أن الإستحواذ وسيلة تتناسب مع إمكانات وقدرات لاعبيه وأنها الطريقة المناسبة لهم لإحراز الأهداف وأضاف: مشكلتنا فقط في اللمسة الأخيرة وهي مشكلة لاتستدعي تنفيذ برنامج تدريبي لانها ستنتهي مع خوض المباريات والتدريبات المستمرة.

وأشار كايزر إلى عودة سالم راشد الظهير الأيسر إلى المشاركة بعد غيابه عن المباراة السابقة بالبطاقة الحمراء، مع مواصلة غياب عموري للإصابة، مشيرا على أنه غير مستعجل على مشاركة عموري بعد مباراة أو مباراتين وأن ما يهمه شفائه التام من الإصابة حتى يتمكن من مواصلة المشوار حتى نهاية الموسم.

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