المصدر: دبي-عدنان الغربي

أثنى الإسرائيلي ضياء سبع لاعب النصر على حفاوة الاستقبال التي وجدها من قبل إدارة النادي وجماهيره منذ وصوله للانضمام إلى صفوف الفريق، موضحا أنه بصدد كسب الخبرة في الدوري الإماراتي الذي لا يملك عنه أي فكرة قبل توقيعه للعميد نهاية شهر سبتمبر الماضي، وقال: النتائج الإيجابية التي نحققها في النصر حاليا تسهل عملية اندماجي في الفريق ونحن عازمون على تحقيق المزيد من الانتصارات وندخل كل مباراة بهدف الفوز.

وصرح ضياء سبع التعايش بين الجنسيات ميزة لا توجد إلا في دبي كونها ترحب بالجميع دون استثناء، حيث يقيم بها أكثر من 200 جنسية ما يعزز التنوع الثقافي بها.

وعن تألقه في مباراة الديريي أمام الوصل، أكد اللاعب الإسرائيلي أن تفكيره منشغل عندما ينزل على الملعب في الفوز فقط بغض النظر عن مستوى الأداء، مشيرا إلى أن اللاعب الذي يدخل المباراة دون تفكيره في الفوز فقط ليس لاعب كرة قدم.

وحول الثنائي المتكامل الذي شكله مع سيباستيان تيغالي، قال ضياء سبع: أمر رائع عندما تجد لاعب إلى جانبك في مستوى تيغالي وبالفعل لعبنا في تناغم وانسجام في المباراة الماضية ونأمل أن نستمر على ذلك، لقد صنعت له هدفا أمام الوصل وهو كذلك صنع لي هدفا آخر.

وبخصوص المباراة المقبلة أمام عجمان، أوضح لاعب النصر أنه لا يوجد أي فرق بين المباريات مهما كان اسم الفريق وأن النصر يحترم كل مناسيه ولكن شعاره واحد وهو تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات، وقال: قلت قبل ذلك أن نادي النصر ناد كبير وهدفه الفوز في كل مباراة.

وأكد ضياء سبع أنه لم يكن يحمل أي فكرة عن دورينا لأنه لم يكن يتوقع أبدا أن ينضم إليه في يوم ما، وأضاف: عندما انطلقت المفاوضات بيني وبين النصر سارت الأمور سريعا وانتهى كل شيء خلال أسبوعين فقط، لذا لم يكن هناك المزيد من الوقت لأبحث وأتعرف عن الدوري بشكل أكبر.

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