مدرب الشارقة: نواجه منافساً صعباً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

توقع المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة مواجهة صعبة لفريقه أمام ضيفه الظفرة يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وأشار العنبري في تعليقه على المباراة وجاهزية فريقه إلى ان الظفرة ظل يقدم مستويات جيدة في آخر 3 مواسم للدوري كما انه قدم نفسه بشكل جيد في دوري الموسم الحالي على صعيد الأداء والنتائج.

وقال ان فريقه يتحسب لقوة المباراة ومستوى منافسه، وسيكون حريصاً لتنبيه لاعبيه بضرورة التعامل بجديدة وحذر حتى يواصل الفريق مشواره بنجاح.

من ناحية أخرى خاض الشارقة مساء الأحد تدريبه الأساسي للمباراة على أن يؤدي تدريب خفيف غداً الاثنين بمشاركة جميع اللاعبين ولا توجد أي غيابات تذكر في صفوف الفريق.

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