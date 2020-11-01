مدرب بني ياس: مواجهة الجزيرة اختبار جديد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، "إن مواجهة الجزيرة اختبار جديد لبني ياس سيخوض خلاله واحداً من أقوى الفرق في دوري الخليج العربي".

ويلتقي بني ياس والجزيرة في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، إذ يتصدر بني ياس جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بفارق الأهداف عن الشارقة.

وأضاف مدرب السماوي في حديثه عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة أن بني ياس مطالب بالظهور بـ 100% فنياً وبدنياً وذهنياً، خصوصاً وأن الجزيرة يملك لاعبين على مستوى عال، والمواجهة صعبة على الفريقين.

وأشار إلى أنه درس المنافس جيداً ولا يزال أمامه يومين لتحديد نقاط ضعف الجزيرة من أجل التركيز عليها، وكيفية إيقاف نجوم الفريق المنافس، لافتاً إلى أنه ليس من السهل خوض 3 مباريات في فترة تجاوز الأسبوع بقليل، إلا أن الفريق مستعد بشكل جيد للمباراة.

وأوضح:" لا يوجد تحد قوي وآخر سهل، الجميع أعتقد أن فوزنا الكبير على خورفكان بسبب الطرد في صفوف المنافس ولكن لكل مباراة ظروفها، سنحاول إيجاد نقاط الضعف في الجزيرة والتعامل معها".

وكشف إيسايلا عن استمرار غياب الثنائي سلطان الشامسي وجواو فيكتور للإصابة، فيما عانى نيكولاس خيمينيز من مشكلة في الأذن، ويأمل أن يصبح جاهزاً للمباراة.

وأعرب إيسايلا عن سعادته بالأرقام التي حققها السماوي كأفضل انطلاقة له في تاريخ دوري المحترفين بفوزه في أول 3 جولات، مؤكداً أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين والكفاءة لمواصلة تحقيق الأرقام الجيدة في المباريات المقبلة.

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