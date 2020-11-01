مدرب عجمان: 8 اصابات تفرض علينا توليف خط دفاع جديد

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أوضح المدير الفني لفريق عجمان، أيمن الرمادي ان العدد ارتفع إلى 8 إصابات في فريقه معظمهم من لاعبي خط الدفاع وبينهم المحترف الأجنبي دييغو كارلوس وسوف يغيبون جميعهم عن مواجهة الفريق أمام النصر يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وقال أن هذا الموقف يفرض عليه الدفع بخط دفاع جديد وتوظيف بعض اللاعبين من مراكز أخرى في خط الدفاع.

ورغم التأثير الكبير لهذه الغيابات، أكد الرمادي ثقته الكاملة في قدرة لاعبيه الذين سيتم الدفع بهم في المباراة، لتحمل المسؤولية وتقديم المستوى المرجو منهم، مشيراً إلى ان خط الدفاع ومن خلفه الحارس عادل الحوسني، قادرين على القيام بمهمتهم بمساندة جميع زملائهم، والمطلوب من خط الهجوم تحسين الصورة التي ظهروا بها حتى الآن في الثلاث جولات الماضية.

وقال الرمادي ان عجمان اجتاز مواقف صعبة في مرات سابقة شبيهة بموقفه الحالي الذي حصد فيه نقطة واحدة في 3 مباريات، وأشار الرمادي أيضاً إلى انه يواجه منافساً قوياً من خلال المستوى الذي قدمه النصر حتى الآن، وقال ان النصر يعتبر حالياً من الفرق المرشحة للمنافسة بقوة على اللقب ولديه طموحات واقعية ربما تختلف عن مواسم سابقة.

ورفض الرمادي التطرق لنتائج سابقة تفوق فيها عجمان على النصر، وقال انه لا يعترف بما يسميه البعض بـ "العُقدة" وان عجمان كعبه أعلى في مواجهاته أمام النصر، فكل موسم مختلف عن الآخر وكل مباراة مختلفة عن سابقتها، والتوفيق لمن يؤدي أفضل بعيد عن اي حسابات أو نتائج سابقة.

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