مدرب الظفرة: قوة الشارقة لاتلغي حظوظنا في الفوز

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد الصربي الكسندر فيلسيوفيتش مدرب الظفرة أن مواجهة الشارقة بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، تعتبر صعبة، بسبب قوة المنافس وحضوره القوي في المنافسة، ذاكرا ان ذلك لايلغي حظوظ فريقه في الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية.

وقال الكسندر: أحترم الشارقة وأعرف قدراته جيدا، بالتأكيد اللعب أمامه يعتبر إختبارا صعبا، لكننا سنعمل بكل قوتنا من أجل التفوق عليه خاصة أن الظفرة به أيضا عناصر جيدة أثبتت قدراتها وحضورها القوي ونجحت في جمع 7 نقاط من 3 مباريات.

وعاد مدرب الظفرة وقال أنه يدخل لقاء الثلاثاء بإعتباره تحديا جديدا وقال: صحيح أن الشارقة فريق قوي ولكن كل الفرق تستحق الإحترام، ونحن نعلب كل مواجه بطريقة منفصلة تماما عن المباريات التي خضناها سابقا، تفكيرنا الان ليس في نقاطنا السابقة ولكن في كيفية الحصول على نقاط المباراة التي تنتظرنا بغض النظر عن الخصم، وبعد الفراغ من الجولة الرابعة نركز على الخامسة تركيزا كاملا، هذه هي سياستنا في التعامل مع المباريات.

وكشف المدرب الصربي عن تغييرات في تشكيلة الفريق بمشاركة عصام العدوة وبنجامين في التشكيلة بعد غيابهما المباراة السابقة بالكرت الإحمر، مع جلوس مسعود سليمان وإبراهيم سعيد على دكة البدلاء، ذاكرا أنه على ثقة بإن المجموعة التي سيقع عليها الإختيار لخوص المباراة ستقدم أقصى ما عندها من جهد وعطاء للخروج بنتيجة مرضية.

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