مدرب النصر: نتائج عجمان لن تخدعنا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أنه وفريقه لن ينخدعوا بنتائج عجمان في الجولات الثلاث الماضية خصوصا أن الأخير تسبب في صعوبات كثيرة للنصر في الموسم الماضي عندما سلبه 6 نقاط ذهابا وإيابا.

مشيرا إلى أن لاعبيه يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم عندما يواجهون البرتقالي لحساب الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي بعد غد.

وحقق النصر 7 نقاط من 3 جولات بعد تعادله مع الجزيرة وفوزه على خورفكان والوصل، بينما حصد عجمان نقطة واحدة من 3 مباريات بتعادله مع حتا في الجولة الأخيرة وخسارته من الظفرة واتحاد كلباء في الجولتين الـأولى والثانية.

وقال مدرب النصر: المباراة اختبار صعب جديد لنا، وهناك حقيقة وهي اننا واجهنا صعوبة كبيرة في الموسم الماضي أمام هذا الفريق الذي انتزع منا 6 نقاط، لذا يتوجب علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار واللعب بحذر.

وأضاف: الأجواء طيبة داخل الفريق ولكن غالبا ما نواجه صعوبات ضد الفرق التي توصف بالصغيرة وعلينا أن نغير هذه الوضعية خاصة أن النصر هذا الموسم يتميز بالجدية ونأمل أن نقدم المستويات نفسها التي ظهرنا عليها أمام الجزيرة والوصل ونظهر امكاناتنا الفردية.

وأوضح كرونو أن الفوز في مباراة الديربي على حساب الوصل في الجولة الماضية لن يضغط الفريق بل حافز لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، مؤكدا أن هدف النصر الفوز في كل مباراة بغض النظر عن اسم المنافس.

وكشف المدرب الكرواتي أن صفوف الفريق مكتملة ولا يوجد غيابات باستثناء جاسم يعقوب وعبد الرحمن يوسف اللذين يخضعان لبرنامج تأهيلي.

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