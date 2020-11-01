«الصقور» يتصدّر في «تمهيدي الكأس»

المصدر: متابعة - محمد فضل

استرد «صقورالامارات» صدارة ترتيب المجموعة الأولى للدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بفارق الأهداف عن البطائح بفوزه أمس على العربي 5 - 1، سجل الخماسية كل من سيلفا، وديجو، وتومبي توبار، وعبدالله موسى، وخليل الدرمكي، فيما أحرز للعربي عبدالله الكعبي.

ورفع الإمارات رصيده إلى 8 نقاط وهو نفس رصيد البطائح الذي تعادل مع دبا الحصن 1 - 1، سجل للبطائح عادل أحمد ولدبا سيد عواج . وتعادل التعاون والحمرية 2 - 2 سجل للحمرية ماهر جاسم وويلتون خوزيه وللتعاون فيليب وعبيد ناصر.

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