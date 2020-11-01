كأس الصالات يزيّن بيت «العميد»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

زين كأس كرة قدم الصالات أمس بيت «العميد»، وتوج نجوم النصر بلقب أولى بطولات الموسم الجديد، بالفوز على البطائح 7 - 6 في نهائي مثير بصالة نادي مليحة، وظلت النتيجة معلقة حتى آخر ثانية وتقلب سيناريو الفوز أكثر من مرة في الدقيقة الأخيرة التي شهدت تسجيل 5 أهداف للفريقين بعد تعادلهما 4 - 4، وسجل للنصر البرازيلي المقيم غابرييل منديز «هاتريك» ومحمد عبيد «هاتريك»، وفينيسيس وسجل للبطائح البرازيلي المقيم برونو «هاتريك» وأحمد زعبيل وخالد صالح، وأدار المباراة الثنائي فهد بدر وياسر الزعابي، وتعد كأس الصالات باكورة البطولات التي يطمح «العميد» للفوز بها في الموسم الحالي.

وقام عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتتويج النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية فيما تسلم لاعبو البطائح الميداليات الفضية بحضور أعضاء مجلس إدارتي النصر والبطائح، والخبير العالمي بيدرو غالان رئيس لجنة التشريع لقانون اللعبة في الاتحاد الدولي «فيفا»، وشهاب العوضي أمين السر العام، وخميس الشامسي مشرف المنتخبات.

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