3 أخطاء لمدرب العين وراء الخسارة أمام الشارقة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

3 أخطاء كارثية، وقع فيها البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين، أدت إلى الخسارة التي تعرض لها، أول من أمس، أمام ضيفه الشارقة بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وفجرت الهزيمة موجة من الغضب وسط جماهير العين، التي انتقدت المدرب ولاعبي الفريق، كما طالبت بضرورة المحاسبة، والعمل على إعادة شخصية «الزعيم» القوية قبل فوات الأوان تطلعاً للمنافسة على الألقاب هذا الموسم.

1 جاءت التشكيلة الخطأ، التي دفع بها بيدرو إيمانويل تحمل عناصر الهزيمة في تكوينها وتنظيمها، باعتماده على لاعبين أصحاب نزعة دفاعية، ما يوحي أنه كان يسعى للخروج بالتعادل منذ البداية، باعتماده على أربعة مدافعين هم: محمد شاكر وشيوتاني، وسعيد جمعة، وسالم عبدالله، بالإضافة إلى لاعبي ارتكاز أحمد برمان، ويحيى نادر، ليتبقى أربعة لاعبين فقط في الواجبات الهجومية من دون صانع ألعاب، بعد أن أبقى على الكازاخستاني إسلام خان على دكة البدلاء، إضافة إلى الظهير الأيسر البرازيلي إريك، والمهاجم كايو كانيدو، قبل أن يدفع بثلاثتهم في شوط اللعب الثاني، ليتغير شكل العين إلى الأفضل، ويسجل هدفه الوحيد.

2 كان للدور السلبي والعطاء المحدود للاعب الأنغولي ويلسون ادواردو أثره الواضح في المقدمة الهجومية، ومع ذلك أبقى عليه المدرب حتى انتهاء الشوط الأول، وبعد أن سجل الشارقة هدفيه، حيث بدا المهاجم التوغولى وحيداً ومعزولاً دون سند، ما اضطره في أحيان كثيرة إلى العودة لمنتصف الملعب لاستلام الكرة ومحاولة بناء الهجمة، ومنذ تعاقده مع العين يوليو الماضي، لم يقدم أدواردو المستوى المأمول، وظل محل نقد وهجوم من قبل الجماهير البنفسجية.

3 بدا واضحاً منذ الدقائق الأولى للمباراة ارتباك دفاع العين وسوء تمركزه وعدم التفاهم بين عناصره، وهو ما أدى إلى ارتكابهم أخطاء كارثية، استغلها الشارقة على أفضل نسق بالتركيز على التمريرات الطويلة، للاستفادة من مهارة وسرعة عناصره الهجومية، ليصنع خطورة مستمرة على مرمى الحارس خالد عيسى، ويصنع العديد من الفرص، التي سجل منها هدفين، وأضاع أضعافهما.

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