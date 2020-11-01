ندوة عن المدرب المواطن اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعقد اليوم ندوة «المدرب المواطن.. بين الواقع والطموح» بحضور المدربين المواطنين عبدالله صقر، وعبد المجيد النمر، ووليد عبيد، وحسن إسماعيل، وتتناول أهم المشاكل التي تواجه المدرب المواطن وتقف عقبة في سبيل توليه المسؤولية الفنية لفرق دوري المحترفين والدرجة الأولى، وتستعرض أهم الحلول التي تساعد المدرب المواطن في إظهار قدراته، وسيتم تسليط الضوء على التجارب الناجحة للمدرب المواطن وعلى رأسهم مهدي علي، في قيادة منتخبنا الوطني، وعبد العزيز العنبري في قيادة فريق الشارقة. تعقد الندوة بمقر «كتاب كافيه» آب تاون مردف دبي، وتنظمها مؤسسة رايترز لإدارة المشاريع.

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