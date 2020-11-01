ماجد ناصر: هدف «سمعة» أسعدني

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أثنى ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، على هدف إسماعيل مطر، الذي سجله في شباكه، نافياً استياءه من استقبال مرماه للهدف «المارادوني». وقال في تصريحاته عقب المباراة: إسماعيل مطر لاعب كبير، وبالطبع، لا أشعر بالاستياء لتسجيله مثل هذا الهدف في مرماي، بل على العكس، فقد فرحت بهدفه، خصوصاً في ظل الأداء الراقي الذي يقدمه في هذا العمر، ويثبت يوماً بعد يوم، أنه قدوة، والجميع يتعلم منه.وأضاف: شباب الأهلي كان يطمح للفوز والخروج بنقاط المباراة، سنسعى إلى تحسين مستوانا، وتدارك الأخطاء في المباريات المقبلة.

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