النصر بطل كأس الاتحاد لكرة الصالات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

ظفر النصر بكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، أولى مسابقات الموسم الجديد بعد فوزه على منافسه البطائح 7-6 في نهائي تجسدت فيه أعلى درجات الاثارة ب الة نادي مليحة حيث ظلت النتيجة معلقة حتى آخر ثانية وتقلب سيناريو الفوز أكثر من مرة في الدقيقة الأخيرة التي شهدت تسجيل 5 أهداف للفريقين بعد تعادلهما 4-4، وسجل للنصر البرازيلي المقيم جابرييل منديز "هاتريك" ومحمد عبيد "هاتريك" أيضاً وفينيسيس وسجل البطائح المقيم البرازيلي برونو "هاتريك" وأحمد زعبيل وخالد صالح وأدار المباراة الثنائي فهد بدر و ياسر الزعابي وعقب المباراة قام عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتتويج النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية فيما تسلم لاعبو البطائح الميداليات الفضية أعضاء مجلس ادارتي النصر والبطائح والخبير العالمي بيدرو غالان رئيس لجنة التشريع لقانون اللعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات شهاب العوضي أمين السر العام و خميس الشامسي مشرف المنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز