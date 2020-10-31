عيسى يدافع عن شاكر ويعد بالتعويض

المصدر: العين- طلحة عبدالله

دافع خالد عيسى، حارس مرمى العين الدولي، عن زميله المدافع الشاب محمد شاكر، بعد الأخطاء التي وقع فيها في مباراة الفريق أمس أمام الشارقة، وطالب جماهير العين بتشجيعه وعدم القسوة عليه، موضحا أنه لا يزال مدافعا متميزا وصغير السن ويملك مقومات عالية، لكن تنقصه الخبرة، ويحتاج في المرحلة الحالية للدعم والتشجيع من قبل جماهير النادي لأنها الداعم الأول للاعبين، وتوجه الحارس الدولى باعتذاره إلى العيناوية لخسارة الفريق، ووعد بتعويضها في المباريات المقبلة، والعودة للمسار الطبيعي.

وخسر العين بهدف لهدفين أمام ضيفه الشارقة يوم الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وتسببت أخطاء دفاعية في اهتزاز شباك العين مرتين بأقدام مهاجمي الشارقة في شوط اللعب الأول، قبل أن يعود العين في الشوط الثاني أكثر تركيزا ويقلص الفارق بتسجيل هدفه الوحيد.

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