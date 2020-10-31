هدف إسماعيل مطر التاريخي يتخطى مليون مشاهدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

بلغ عدد المشاهدات لهدف إسماعيل مطر نجم وقائد فريق الوحدة التاريخي في مرمى شباب الأهلي أكثر من مليون مشاهدة.

وسجل إسماعيل مطر هدفاً عالمياً على طريقة ماردونا في مباراة الوحدة وشباب الأهلي، أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، رفع بها رصيده من الأهداف إلى 89 هدف خلال مسيرته مع الوحدة في الدوري الإماراتي، وبات يفصله 11 هدفاً عن دخول نادي المائة.

وحظي الهدف الرائع بعدد كبير من المشاهدات على حساب قناة أبوظبي الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وأشاد نجوم وخبراء كرة القدم بهدف إسماعيل مطر التاريخي خاصة بعد الأداء اللافت للنظر من قائد فريق الوحدة في عمر الـ 37، حيث تغنى الجميع بالهدف وبالمستوى العالي الذي يقدمه النجم الإماراتي الذي أثبت أن العمر مجرد رقم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز