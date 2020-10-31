«الإمارات» يكرّم «رأس الخيمة الطبية» والهلال الأحمر

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أكد محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات أهمية الدور الكبير الذي تقوم به منطقة رأس الخيمة الطبية وهيئة الهلال الأحمر في التعاون مع الجهود المجتمعية الرامية لتعزيز الصحة والسلامة وخدمة الصالح العام.

وحضر تكريم نادي الإمارات لمنطقة رأس الخيمة الطبية وهيئة الهلال الأحمر، أحمد محمد شملان عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، ومهرة بنت صراي مسؤولة الدعم اللوجستي الخارجي والفحص الطبي الميداني في منطقة رأس الخيمة الطبية، كما تم تكريم راشد علي النقبي المتطوع في هيئة الهلال الأحمر.

وأكد الشمسي اعتماد فحوصات يومية لكورونا (كوفيد 19) من الأحد وحتى الخميس بمقر النادي دعماً لجهود الصحة والسلامة المجتمعية.

من جانبها تقدمت مهرة صراي ونيابة عن جميع ممثلي منطقة رأس الخيمة الطبية بالشكر الجزيل على مبادرة النادي في توفير مقر يومي لفحوصات كورونا، مثمنة هذه اللفتة والبادرة من نادي الإمارات، التي تدعم الجهود المجتمعية الصحية ومقدمة كذلك الشكر على لفتة التكريم التي تدل على مدى الترابط والتعاون المجتمعي التي تبذلها جميع المؤسسات في الوقوف خلف الجهات الصحية والمجتمع

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