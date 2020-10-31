مبادرة رياضية من نجم المنتخب الإماراتي تلهب مشاعر الجمهور السعودي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

شغل عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة، الجمهور السعودي بعد أن أقدم على مبادرة رياضية رائعة تتمثل في تكفله بمصروفات معسكر فريق اللواء قبل مواجهته لمنافسه الإنتصار يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دوري أندية الدرجة الثانية بالسعودية، وذلك في لفتة لاقت الكثير من الثناء والتقدير.

وقدم نادي اللواء شكره للاعب منتخبنا الوطني على مبادرته الرائعة، وقال النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تتقدم إدارة نادي اللواء برئاسة فهد العوض بخالص الشكر والتقدير للاعب نادي الجزيرة الإماراتي الكابتن عمر عبد الرحمن على تكفله بمعسكر مباراة اللواء القادمة أمام فريق الإنتصار في جدة.

وحصلت التغريدة على الكثير من التعليقات التي أشادت بخطوة عموري الذي وصفه الكثيرون بالأسطورة وتغزلوا في إمكاناته الفنية الكروية وما قدمه للكرة العربية والآسيوية.

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